Inter Tricampeonato invicto do Inter no Brasileiro completa 40 anos

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2019

Foto: (Divulgação/S.C.Internacional)

Este 23 de dezembro marca 40 anos da conquista do Tricampeonato Brasileiro invicto em 1979. E, para relembrar a conquista marcante na vida dos colorados, o ex-goleiro Benítez, em entrevista à Rádio Grenal, falou sobre os momentos até o título.

“Vai ficar para sempre na memória. É o maior título da minha vida. Melhor elenco que joguei. Tinha tudo para dar certo naquele ano. Todos os jogos nós nos reuníamos antes. Era diferente. Se contarmos hoje, ninguém acreditaria no que passamos. Estávamos conscientes que queríamos o título”, declarou o paraguaio.

Na disputa daquele ano, o Inter avançou sem nenhuma derrota. Marca que se repetiu no chaveamento seguinte e garantiu ao Colorado vaga em quadrangular que definiria vaga para as semifinais. Nesta fase, no enfrentamento contra Cruzeiro, Goiás e Atlético-MG, o colorado somou três vitórias. Reeditando a edição de 1978, o time teve pela frente o Palmeiras e avançou. No primeiro jogo, venceu por 3 a 2 e na partida da volta, o empate em 1 a 1 garantiu o clube gaúcho nas finais.

Na decisão do título, o adversário foi o Vasco da Cama. No jogo de ida, no Maracanã, os dois gols de Chico Spina colocaram o time com uma mão na taça. Na decisão da volta, no Beira-Rio, a vitória por 2 a 1 corou o título invicto com gols marcados por Jair e Falcão.

Ficha técnica da decisão:

Internacional (2): Benítez, João Carlos, Mauro Pastor, Mauro Galvão e Cláudio Mineiro; Batista, Jair e Falcão; Valdomiro (Chico Spina), Bira e Mário Sérgio. Técnico: Ênio Andrade.

Vasco (1): Leão; Orlando, Ivan, Gaúcho e Paulo César; Zé Mario, Paulo Roberto (Xaxá) e Paulinho (Zandonaide); Catinha, Roberto e Wilsinho. Técnico: Oto Glória.

Gols: Jair e Falcão (I). Wilsinho (V).

Árbitro: José Favilli Neto.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

