Troféu Senar-O Sul destaca os melhores do agronegócio gaúcho

A noite deste domingo (27) foi de festa no cenário gaúcho, marcada pela premiação aos melhores do agronegócio. O Troféu-Senar-O Sul, uma iniciativa da Rede Pampa e Senar, com apoio do Sicredi, Icatu Seguros e Mapfre Seguros, homenageou empresas e personalidades que se destacaram ao longo do ano pelas suas atividades em prol do setor no Rio Grande do Sul. Esta foi a 15ª edição do Troféu, que ganhou palco nos salões da Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre, reunindo cerca de 800 convidados, entre autoridades, lideranças setoriais e empresariais.

Foram 14 categorias destacadas, entre elas, duas importantes distinções. Uma delas coube à Expointer, pela sua trajetória histórica, marcada por suas 40 edições, além da própria Farsul (Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul), que em seus mais de 80 anos de atividades, vem gerando empregos, renda e produtividade, aproximando os temas do campo ao desenvolvimento.

O Troféu Senar – O Sul integra o calendário oficial da Expointer. Um caderno especial com toda a divulgação desta edição do Troféu estará circulando no jornal O Sul no próximo dia 02 de setembro (Clarice Ledur).

