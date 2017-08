Troféu Senar- O Sul: é hoje a grande festa do agronegócio

Acontece hoje a grande festa do agronegócio, com a entrega do Troféu Senar-O Sul a personalidades e empresas que fizeram a diferença durante o ano, contribuindo com suas atividades para o desenvolvimento e engrandecimento do setor em solo gaúcho. A premiação que chega a sua 15ª edição é uma iniciativa da Rede Pampa e Senar, com apoio do Sicredi, Icatu Seguros e Mapfre Seguros. Cerca de 800 pessoas são esperadas nos salões da Associação leopoldina Juvenil para acompanhar e prestigir o evento, inegrado ao calendário oficial da Expointer.

