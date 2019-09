O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, prometeu nesta sexta-feira (20) que vai banir fuzis semiautomáticos do país, incluindo o modelo AR-15, se for reeleito. Ele vai concorrer nas próximas eleições, no dia 21 de outubro. Durante um discurso em Toronto, Trudeau afirmou ainda que permitiria a governos municipais restringir ou proibir pistolas.