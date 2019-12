Notas Mundo Trump lança ataques ao diretor do FBI

10 de dezembro de 2019

O presidente dos EUA, Donald Trump, retomou sua guerra contra seu próprio aparato de segurança ao criticar a “atitude” do diretor do FBI (Polícia Federal americana), Christopher Wray. Trump acusou Wray de minimizar o relatório divulgado sobre a abertura de uma investigação do FBI a respeito da interferência russa na vitoriosa campanha eleitoral de 2016 de Trump.

