Trump promete novas sanções contra o líder supremo do Irã, Ali Khamenei

De acordo com informações divulgadas pela Agência Brasil o presidente norte-americano, Donald Trump, impôs novas sanções às autoridades do alto escalão iraniano incluindo, é claro, o líder supremo do país, Ali Khamenei. Trump afirmou que aiatolá Ali Khamenei é o responsável pelo que chamou de “conduta hostil” iraniana.

O presidente dos Estados Unidos disse ainda que “sanções impostas por meio do decreto que estou prestes a assinar vão impedir que o supremo líder e seu gabinete, além de algumas pessoas próximas a ele e seu gabinete, tenham acesso a importantes recursos e apoio financeiro”.

O departamento do Tesouro dos EUA disse que o novo decreto vai congelar bilhões de dólares em ativos iranianos e pressionar ainda mais o país, que já enfrenta uma série de sanções americanas.

Deixe seu comentário: