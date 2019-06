Tsunami: Japão pede que habitantes deixem suas casas

Após um terremoto de 6,8 graus de magnitude no Japão, as autoridade pediram que os habitantes da principal ilha do arquipélago japonês, nas províncias de Yamagata, Niigata e Ishikawa, abandonem suas casas e procurem abrigo em áreas seguras. O tremor ocorreu na manhã desta terça-feira (18), horário de Brasília. O alerta foi dado pela Agência Meteorológica do Japão, que ressaltou ainda uma possível chance de tsunami.

De acordo com o órgão o mar poderá subir de 0,2 a 1 metro na ilha. O governo do país afirmou, em coletiva, que as usinas nucleares da região funcionam com normalidade e dentro do esperado. O governo pediu ainda que as pessoas ficassem atentas aos meios de comunicação para ficarem informados sobre as consequências do evento.

O escritório do primeiro-ministro, Shinzo Abe, já está acompanhando o caso e, inclusive, criou um gabinete de crise para a situação.

