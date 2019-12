Notas Mundo Tufão Kammuri deixa mortos nas Filipinas

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2019

A passagem do tufão Kammuri, com rajadas de vento superiores a 200 km/h, deixou dois mortos na ilha de Mindoro, no sul das Filipinas. A tempestade que também provoca chuva se aproximava do aeroporto internacional de Manila, na capital do país, na manhã desta terça-feira (3). Milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas e o aeroporto foi fechado.

Voltar Todas de Notas Mundo

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário