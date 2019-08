A China ainda se recupera da passagem do tufão Lekima que chegou do mar, no sábado, ao leste do país. Ao menos 49 pessoas morreram e dezenas seguem desaparecidas. O tufão também provocou o deslocamento de um milhão de pessoas no leste do país. Autoridades chinesas estimam que o Lekima provocou danos avaliados em US$ 3,5 bilhões, o equivalente a R$ 14 bilhões.

