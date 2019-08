Um forte tufão deve atingir Taiwan trazendo o risco de deslizamentos de terra e elevação do nível do mar, disseram meteorologistas nesta quinta-feira (08), horas após um terremoto de magnitude 6 abalar a ilha. O tufão Lekima, classificado como um fenômeno do nível mais alto pelo Departamento Meteorológico de Taiwan, deve se aproximar da costa nordeste da ilha.

