Um alemão está sendo processado pelos proprietários de um hotel na Áustria depois de publicar avaliações on-line nas quais criticou o lugar por decorar seu saguão com o retrato de um “avô nazista” em um uniforme adornado com uma suástica. O homem visitou o hotel, que fica na vila de Gerlos, nos alpes tiroleses, junto com a esposa em agosto passado.