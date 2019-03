Turnê de Sandy e Junior: A Justiça quer uma explicação sobre a venda de ingressos

A Justiça do Distrito Federal deu um prazo de cinco dias – a contar desta quinta-feira (28) – para que as empresas Live Nation Brasil e Empresa Brasileira de Comercialização de Ingressos apresentem um relatório completo sobre a venda de ingressos para o show de Sandy e Junior.

O balanço, segundo a Justiça, deve informar a quantidade de ingressos vendidos no total, bem como o número de bilhetes vendidos por CPF em todo Brasil. Em caso de descumprimento da ordem, a multa aplicada pode chegar a 50 mil reais por dia.

A ação foi movida por duas consumidoras da capital federal que apontaram indícios de que as vendas realizadas para a turnê de 30 anos da dupla foram “fictícias e simuladas”. O pedido, em caráter liminar (urgência), foi acatado pelo juiz da 14ª Vara Cível de Brasília.

“Há relatos de sites vendendo tais ingressos (adquiridos por 250 reais) por 11 mil reais, tudo para se aproveitar da emoção dos fãs que ficaram 12 anos esperando por essa turnê”, diz trecho da ação.

O que diz a lei

Na ação enviada à Justiça, as duas consumidoras – e fãs da duplas – pediram à Corte que cancelasse as compras que infringiram a regra da venda de ingressos em shows e os recolocasse à venda.

De acordo com o regulamento, só é permitida a compra de até seis entradas inteiras e de duas meias por CPF. Apesar disso, o juiz afirmou que, no momento, não atenderia ao pedido por não considerar adequado determinar o cancelamento das vendas antes de obter informações suficientes sobre o caso.

Em Brasília, o valor dos ingressos varia de 260 reais a 520 reais a inteira.

Venda em Brasília

A venda presencial dos ingressos na capital federal durou pouco mais de duas horas. Na sexta-feira (22), quando os guichês foram abertos, o Globo foi até o Centro de Convenções – onde os bilhetes eram comercializados.

No local, fãs reclamaram da presença de cambistas e de mulheres com crianças no colo que usavam o benefício do atendimento preferencial.

Turnê

A turnê da dupla foi lançada no dia 13 de março. O evento celebra os 30 anos de carreira dos irmãos, que resolveram percorrer parte do Brasil lembrando os antigos sucessos.

As apresentações acontecem ao longo do segundo semestre de 2019. O show em Brasília está marcado para o dia 20 de julho.

