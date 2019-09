Os festejos farroupilhas têm destaque na programação da TV Assembleia. Nesta sexta-feira (20), a partir as 9h, a transmissão do Desfile Farroupilha de Porto Alegre poderá ser acompanhada ao vivo. É possível assistir pelo canal aberto digital 61.2, pelo canal 16 da Net, pelo canal do youtube da TV AL ou ainda pelo portal da TVAL, no endereço http://www.al.rs.gov.br.

