Uber lança modo de viagem para levar animal de estimação nos Estados Unidos

Um novo recurso do Uber permitirá que animais de estimação também peguem caronas no aplicativo de transporte, junto com seus donos. Chamada de Uber Pet, a função vai começar a ser liberada para cidades selecionadas a partir do dia 16 de outubro nos Estados Unidos. Para levar os bichinhos, o passageiro pagará uma taxa de US$ 3 a US$ 5 sobre o valor da corrida.

O Uber Pet será mais uma opção no app ao lado de Uber X, Uber Black e Uber Juntos. Até então, o aplicativo recomendava que o usuário entrasse em contato com o motorista para avisar que estava levando um animal. Como alguns motoristas têm alergias ou não querem sujeiras no carro, muitas vezes as corridas eram canceladas. Com o Uber Pet, os motoristas que não quiserem animais no carro detalham essa condição no aplicativo, afirma a empresa.

“Esse novo recurso permite que você comunique a um motorista que vai levar um amigo peludo (ou com escamas!) na corrida do Uber”, disse a empresa em postagem em seu blog. “Construímos essa função para dar tranquilidade aos motoristas.”

Ainda não há previsão para o Uber Pet chegar ao Brasil.

Nova modalidade

Nesta semana, o Uber também anunciou o lançamento da categoria Comfort no Brasil. Mais cara que a UberX, a função terá carros mais espaçosos, motoristas mais experientes e permitirá que passageiro escolha a temperatura do carro e até peça para o motorista conversar ou ficar em silêncio durante a viagem.

Lançado nos EUA em julho, o Comfort chegará ao País em novembro. De acordo com a companhia, a nova modalidade foi criada pensando nos usuários frequentes do aplicativo. “Muita gente já passou por situações assim. Você entra no carro cansado e tudo o que precisa naquele momento é de um pouco de sossego”, disse, em nota, Claudia Woods, diretora-geral do Uber no Brasil. As informações são do jornal Estado de S. Paulo.

