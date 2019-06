A UE (União Europeia) deu uma semana para a Itália responder aos questionamentos sobre suas contas públicas e apresentar novos dados que evitem a abertura de uma denúncia por violação das normas fiscais do bloco. O prazo final foi dado durante uma reunião de dois dias do Eurogrupo, fórum dos ministros das Finanças da zona do euro, em Luxemburgo.

