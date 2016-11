Última etapa do Sesc Triathlon 2016 movimenta Tramandaí

Anos de preparo se transformaram em horas durante a última etapa do Circuito Nacional Sesc Triathlon 2016 neste domingo (27) em Tramandaí. Mais de 350 atletas competiram em nove categorias. A largada foi dada às 9h20 no Parque da Festa do Peixe e encerrou na linha de chegada, ao lado do Ginásio Municipal. Os grandes vencedores do Rio Grande do Sul na categoria Elite Sprint foram: Luiz Francisco Ferreira, de Santa Catarina; e Luma Maruci Guillen, de São Paulo, que passaram por uma prova de resistência composta por 750 metros de natação, 20km de ciclismo e 5km de corrida. O ranking completo será divulgado no caderno especial do O Sul, que vai ao ar na sexta-feira (02/12) em http://pdf.osul.com.br/.

O ranking nacional é elaborado com base na colocação dos atletas em todas as etapas do Circuito Nacional Sesc de Triathlon, que neste ano foram realizadas nas cidades de Caiobá (PR), Brasília (DF), Palmas (TO), Manaus (AM), Belém do Pará (PA), Salvador (BA) e Pecém (CE). Além dos atletas de Elite Sprint, amadores também competiram nas modalidades de natação, ciclismo e corrida, divididas nas seguintes categorias: comerciário, montain bike, PCDs e pessoas acima de 60 anos, revezamento comerciário e revezamento aberto, além do Duathlon (corrida e ciclismo).

Para o diretor do Sesc/RS, Luiz Tadeu Piva, foi uma escolha certeira trazer o circuito nacional para Tramandaí. “Estamos muito felizes por realizar mais uma etapa. Tanto atletas, quanto colaboradores estão dizendo que foi a melhor etapa do circuito nacional”, conta animado. “E é isso que procuramos alcançar com a prova, levarmos a excelência técnica ao atletas e fazer com que explorem suas potencialidades”, enfatizou. A última etapa do Sesc Triathlon 2016 agitou o final de semana na Capital das Praias. “O evento movimenta a economia da cidade e podemos dizer que, de certa forma, abriu a temporada de verão por aqui”, completa Tadeu.

Foto: Jackson Ciceri / O Sul Foto: Jackson Ciceri / O Sul Foto: Jackson Ciceri / O Sul Foto: Jackson Ciceri / O Sul Foto: Jackson Ciceri / O Sul Foto: Jackson Ciceri / O Sul Foto: Jackson Ciceri / O Sul Foto: Jackson Ciceri / O Sul Foto: Jackson Ciceri / O Sul

Comentários