Última semana de inscrições para o VII Prêmio de Jornalismo da ASDEP

A Associação de Delegados de Polícia (ASDEP) está recebendo, até o dia 28 de fevereiro, as inscrições para o VII Prêmio ASDEP de Jornalismo. Serão premiadas as melhores reportagens veiculadas na imprensa gaúcha, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2017, sobre segurança pública e a atuação dos Delegados de Polícia do Estado nas categorias jornalismo impresso, fotojornalismo, rádio, televisão e reportagem Online.

Para participar é preciso ter registro profissional da categoria, preencher a ficha de inscrição e enviar o material, juntamente com uma cópia, pelos Correios para a sede da Associação – Rua Visconde de Inhaúma, 56, Azenha, Porto Alegre/RS. O regulamento completo e a ficha de inscrição estão no site do Prêmio: “www.camejo.com.br” www.asdep.com.br/premio.

A comissão julgadora será composta por profissionais e especialistas conceituados nos meios de comunicação e representantes da ASDEP. Serão contemplados três vencedores por categoria e os prêmios chegam a até R$ 3 mil, além de troféu para o primeiro colocado e certificado. A premiação ocorrerá no dia 26 de abril, às 20h, na sede da associação.

O VII Prêmio ASDEP de Jornalismo é uma iniciativa da Associação dos Delegados de Polícia do RS – ASDEP/RS, com o apoio da ARI (Associação Riograndense de Imprensa), do Sindicato dos Jornalistas do RS, Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e TV (AGERT) e da Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado (ARFOC).

Mais informações podem ser obtidas no site da ASDEP www.asdep.com.br, pelo e-mail asdep@asdep.com.br ou telefone (51) 3217-9999.

