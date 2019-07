Um é pouco, dois é bom e três é demais: No.6, novo álbum colaborativo de Ed Sheeran, é excelente! Vem ouvir

Se juntos já causam, imagina juntos! Ed Sheeran já é garantia de sucesso, agora, imagina fazendo parcerias com Camila Cabello, Cardi B, Bruno Mars, Khalid e Justin Bieber?! Não tem como dar errado, né?!

O nosso ruivinho preferido lançou hoje (12) o álbum “No.6 Collaborations Project”, e desmentiu aquela história de que “um é pouco, dois é bom e três é demais”… Quinze que é o número mágico! Além das músicas que já tinham sido lançadas, como Cross Me, com Chance The Rapper & PnB Rock, e I Don’t Care, com Justin Bieber, Ed entregou diversas canções inéditas, para todos os gostos!

Tem aquelas com um clima super romântico, marca registrada de Ed, como “Best Part Of Me”, em parceria com YEBBA, como também músicas mega dançantes, como “Antisocial”, com Travis Scott, que foi a única que veio um clipe de brinde! Confere aí!

As outras músicas estão disponíveis nas plataformas de streaming, como o Spotify! Você confere o álbum completo neste link:

