Um equipamento de fabricação nacional inova no tratamento das gorduras localizadas

A inovação tecnológica da indústria da beleza e estética tem provocado avanços em relação ao desenvolvimento de novos produtos, procedimentos e técnicas que possuem o objetivo final de aumentar a autoestima e o bem-estar de mulheres e homens que são preocupados com a aparência.

Os novos produtos, procedimentos e técnicas são lançados anualmente em feiras e eventos promovidos pelos profissionais do setor de beleza e estética. Nesses eventos, apenas na América Latina, são lançados todos os anos mais de 20 mil novos produtos, procedimentos estéticos e técnicas, conforme dados divulgados pela Nielsen Media Research, demonstrando que a indústria da beleza e estética é o mercado mais inovador, tecnológico e moderno da economia.

Por conta da quantidade de novos produtos, procedimentos estéticos e técnicas, a indústria da beleza e estética conseguiu crescer 10,6% apenas no primeiro trimestre de 2019, conforme a Abrafarma (Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias). Os dados demonstram que o setor está em pleno desenvolvimento e em expansão, impulsionado por conta da inovação tecnológica promovida pelo mercado da beleza, uma vez que o setor conseguiu movimentar R$4,7 bilhões entre janeiro e março de 2019.

Esse saldo positivo, identificado ainda nos primeiros meses do ano, se dá por conta do consumidor acreditar cada vez mais na indústria da beleza e estética do Brasil que, atualmente, consegue disponibilizar aos consumidores uma infinidade de opções para solucionar problemas estéticos que atrapalham a autoestima e o bem-estar.

Um grande exemplo de novidade tecnológica, que tem colaborado para o crescimento da indústria apenas no primeiro trimestre de 2019, é o aparelho Cavicell 40 que é desenvolvido pela multinacional CECBRA.

O aparelho Cavicell 40 utiliza o método chamado de Ultracavitação de baixa frequência para combater a gordura localizada e a celulite, conseguindo modelar o corpo do paciente. A Ultracavitação é uma espécie de revolução do ultrassom que é utilizado para ver os órgãos dentro do corpo humano, mas também usado em tratamentos estéticos em salas, clínicas, institutos e centros de beleza.

A Ultracavitação, em resumo, é uma onda de ultrassom em baixa frequência e seletiva por conta de ter uma aplicação que possui precisão mais eficiente do mercado da beleza e estética. A ultracavitação, também é conhecida de Lipocavitação, emite uma onda sonora inaudível e incapaz de ser compreendida pelo ouvido humano. No entanto, a onda de ultrassom é capaz de penetrar na pele e chegar até as células de gordura.

Então, o cavicell 40, por meio do método de Lipocavitação, age como se fosse um tremor de um terremoto nas células de gordura. Esse movimento é chamado de cavitação, gerando uma lesão física nas células que se despedaçam e liberam a gordura do seu interior. Em seguida a gordura se transforma em ácidos graxos livres ou glicerol. Os ácidos graxos são reaproveitados pelo corpo como energia e logo chegam ser eliminados pelo corpo do paciente. Já o glicerol se converte em água e imediatamente é extinto pelo organismo.

Desse modo, o aparelho Cavicell 40, que utiliza a técnica de Lipocavitação, é uma alternativa para quem não quer fazer cirurgias plásticas evasivas, como a lipoaspiração, uma vez que a técnica promete modelar o corpo do paciente ao apresentar excelentes resultados para redução de gordura localizada, modelagem corporal e celulite, promovendo um tratamento rápido, seguro e ainda indolor.

Os resultados do tratamento se manifestam de forma progressiva ao longo de cada sessão que é aplicado a Lipocavitação com o aparelho Cavicell 40. Ao fim de cada sessão é possível visualizar e identificar a melhoria na qualidade da pele com celulite, mas já na primeira sessão é evidente uma redução de volumes dos acúmulos gordurosos.

O aparelho Cavicell 40, que é altamente tecnológico, também possui um excelente custo benefício aos pacientes e profissionais da beleza e estética. O que potencializa como alternativa de cirurgias evasivas que geralmente requer do paciente se afastar do trabalho, extremo repouso e cuidados pós-cirúrgicos.

Além de possuir um excelente custo benefício, o Cavicell 40 ainda é capaz de espalhar as ondas cavitacionais de maneira uniforme e com fácil deslizamento no corpo do paciente. Isto só é possível devido ter um cabeçote ergonômico mais moderno da indústria de beleza e estética por meio de uma potência adaptada para uma aplicação eficiente e confortável.