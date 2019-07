Um hino em forma de música! Beyoncé libera “Spirit”, faixa especial do live action de “O Rei Leão”

A voz da Beyoncé é um verdadeiro hino, né?! Que cordas vocais abençoadas, meus senhores! Hoje (10) a deusa da sonoridade liberou uma faixa gravada especialmente para o live action de “O Rei Leão”, filme em quedará voz à leoa Nala.

A música é emocionante, principalmente nesse momento, em que estamos todos super comovidos com a proximidade do lançamento do filme! A canção foi produzida em uma parceria com Labrinth e Ilyah Salmanzedah e conta a visão do paraíso da pedra do reino! Quem também ficou imaginando pássaros voando naquele céu vibrante, zebras, veados e leões correndo pela natureza?

Ficou curioso para ouvir também?! A música está disponível no Spotify! Confere aí:

E tem mais! No dia 19, dia quando o filme chegará nas telas dos cinemas de todo o mundo, as demais canções da trilha sonora de O Rei Leão serão disponibilizadas. Demais, né?!

