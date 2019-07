Um novo smartphone da LG aposta em uma câmera tripla e em recursos avançados de reconhecimento facial

A LG anunciou nesta quarta-feira (24) o seu novo smatphone avançado no Brasil, o G8s ThinQ, uma versão mais acessível do G8 ThinQ internacional. Diferentemente do que aconteceu com o G5 SE, que era uma versão bastante “capada” do LG G5, o G8s ThinQ vem com o mesmo chip e mantém a tecnologia OLED, mas há sim alguns comprometimentos que devem ser mencionados. Segundo a empresa, trata-se de uma estratégia para tornar o aparelho mais competitivo no Brasil.

A primeira grande diferença é que na tela, apesar de maior (6.21 polegadas contra 6.1 polegadas do G8 ThinQ, com notch), a resolução diminuiu de 3120 x 1440 para 2248 x 1080. Apesar disso, mantém a tecnologia OLED, utilizando vidro em vez do plástico do G8 ThinQ (o “G” de “G-OLED” significa “Glass”, vidro em português), assim como o suporte a HDR10, Dolby Vision e Always on Display.

Outro comprometimento é a tecnologia de áudio. O G8 ThinQ original se destaca pelo Boombox Speaker, que emite ondas sonoras pela própria tela, recurso ausente no G8s ThinQ assim como o DAC de alta qualidade presente no modelo completo. Mesmo sendo bastante semelhantes visualmente, utilizando os mesmos materiais, e contando com resistência contra água, o G8s ThinQ não conta com a certificação MIL-STD-810G. Há suporte a carregamento rápido (18 watts contra 21 watts do G8), assim como suporte a carregamento sem fios (5 watts).

O aparelho estará está disponível no Brasil para compra a partir desta quinta-feira (25) nas principais lojas de departamento com o preço sugerido de R$ 4.300.

Huawei

Os smartphones Honor 9X e 9X Pro já vinham aparecendo em vazamentos há algumas semanas e agora são lançados oficialmente pela subsidiária da Huawei. Ambos trazem como grande destaque o processador Kirin 810, o primeiro da seara intermediária construído na arquitetura de 7 nm — o que garante mais desempenho geral e menos consumo de bateria.

Ambos os dispositivos trazem design idêntico. A distinção fica mesmo com relação às câmeras. A tela IPS LCD tem 6,59 polegadas com resolução 1.080 x 2.340 e o display completo se dá por conta do sensor retrátil para selfie, de 16 MP (f/2.2), que aparece no canto superior esquerdo. O leitor biométrico fica do lado direito, perto dos botões de volume.

Como dito, o chipset é o Kirin 810 (octa-core com 2x A76 a 2.3 GHz e 6x A55 a 1.9 GHz) e a GPU é a Mali-G52. A memória RAM do 9X pode ser de 4 GB ou 6 GB, com armazenamento de 64 GB ou 128 GB (expansíveis até 512 GB com microSD). Já o 9X Pro traz RAM de 8 GB, com 128 GB ou 256 GB internos (até 512 GB com microSD).

O Honor 9X conta com um conjunto traseiro de duas câmeras, uma de 48 MP (f/1.8) e outra de 2 MP, para cálculo de proximidade de objetos. Já o Honor 9X Pro vem com os mesmos dois sensores e mais um de 8 MP para ultra grande-angular.

A bateria de ambos tem capacidade de 4.000 mAh com recarga rápida de 10 W em USB-C. O sistema operacional é o Android 9 Pie com a interface EMUI 9.1, com direito a GPU Turbo 3.0, para acelerar as jogatinas. Para quem ainda prefere os fones tradicionais, ainda há a entrada 3,5 mm.

