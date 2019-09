Um passageiro passou mal e morreu durante um voo no Acre. Nos Estados Unidos, uma mulher ficou presa no banheiro do avião e o voo foi desviado

Um passageiro identificado como Manoel Herminio de Lima, de 48 anos, morreu após passar mal durante um voo da Gol que saiu de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, para Rio Branco, por volta de 13h43min. O caso ocorreu minutos após a aeronave decolar, e o avião teve que retornar para o aeroporto da cidade. A suspeita é de que o passageiro tenha sofrido um infarto. As informações são do portal de notícias G1.

O passageiro era natural de Ipixuna, no Amazonas. Em nota, a Gol lamentou o ocorrido e disse que prestou os primeiros socorros à vítima.

“A equipe de tripulação solicitou a presença de um médico a bordo para que realizasse o atendimento de primeiros socorros. O comandante retornou ao aeroporto de origem para que o passageiro recebesse imediatamente os cuidados necessários em solo. Infelizmente, foi constatado o falecimento do cliente. A companhia lamenta o ocorrido e se solidariza, prestando assistência aos familiares”, disse.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para tentar socorrer o passageiro, mas ele já estava morto dentro do avião.

O Samu informou que havia três médicos dentro da aeronave e confirmou que o passageiro recebeu ajuda dos profissionais enquanto o avião ainda estava no ar.

Presa no banheiro

Em outro caso, ocorrido nos Estados Unidos, um voo da United Airlines precisou ser desviado na quarta-feira (25) após uma passageira ficar presa no banheiro da aeronave – um Boeing 737-800, segundo a revista “Time”.

A aeronave seguia da capital norte-americana, Washington, rumo a San Francisco, na Califórnia. Por causa do incidente, os pilotos decidiram desviar o voo até Denver, no estado do Colorado.

Passageiros relataram à imprensa dos EUA que a mulher – cuja identidade não foi divulgada – ficou presa por uma hora dentro do banheiro e só conseguiu sair com o avião já em solo. Ela não se feriu.

Bombeiros de Denver foram acionados no aeroporto. Segundo a emissora CBS, cinco socorristas e um mecânico participaram do resgate à passageira presa.

Após o incidente, o avião passou por avaliação mecânica e seguiu viagem mais de duas horas depois do pouso forçado. Em nota, a United Airlines confirmou que a porta do banheiro “ficou inoperante” e disse que pediu desculpas a todos os clientes – inclusive à mulher presa no toalete – pelo incômodo.

Deixe seu comentário: