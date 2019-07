“Um Pôr-do-Sol na Praia”: Silva lança parceria com Ludmilla

Dois grandes nomes da música brasileira moderna uniram forças para fazer nossa felicidade. Nesta sexta-feira (19), Ludmilla e Silva lançaram uma música em parceria. A faixa é composição de Silva e seu irmão Lucas Silva, no vídeo de “Um Pôr-Do-Sol na Praia”, o cantor convida Lud para curtir um climinha tropical, em meio à cenas gravadas no litoral de São Paulo e outras em estúdio.

Silva se diz fã da cantora desde a época que ela se apresentava como MC Beyoncé, e foi quem deu o primeiro passo para que a parceria acontecesse: “sempre admirei a Ludmilla, desde que ela apareceu com o hit ‘Fala Mal De Mim’. A voz dela é linda, ela compõe muito bem e é uma artista completa. Nós tínhamos alguns amigos em comum e eu resolvi mandar pra ela a versão demo da música. Ela gostou de primeira, fiquei muito feliz!”.

Para nossa sorte, esse dueto foi gravado com as batidas do produtor musical Nave, o toque do cavaquinho de Pretinho da Serrinha e o sopro de metais arranjados por Bruno Santos.

Confira

