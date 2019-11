Rio Grande do Sul Um programa especial do Sine de Porto Alegre orienta para entrevistas de emprego pessoas em situação de vulnerabilidade social

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2019

Iniciativa inclui fornecimento de roupas adequadas para os candidatos. (Foto: Luciano Lanes/PMPA)

Nesta semana, a cada 15 dias o Sine Municipal de Porto Alegre começou a promover encontros de um programa intitulado “Humanização na Busca de Emprego”, que tem por objetivo orientar candidatos a vagas de trabalho. Dentre as dicas estão como se portar em entrevistas de seleção, por exemplo. Essa iniciativa tem como foco pessoas em situação de vulnerabilidade, que contarão com um grupo de apoio formado por psicólogos e profissionais de RH (recursos humanos) da empresa de consultoria CTZ Soluções.

Os contemplados pelo projeto também serão instruídos sobre aspectos como organização de currículo, maneira de se vestir e comportamento adequados, o que dizer ao entrevistador ou futuro empregador. E Sine vai mais além: a fim de auxiliar quem não dispõe de vestimentas adequadas para esse tipo de ocasião, o órgão mantém o chamado “Cabide Solidário”, que estimula doações de peças de roupas para quem sai em busca de oportunidades.

Interessados em participar dos encontros não precisam fazer qualquer tipo de inscrição. Basta comparecer à sede do Sine Municipal, localizado na esquina das avenidas Mauá e Sepúlveda, no Centro Histórico da capital gaúcha. Como já houve grande procura no primeiro encontro, o próximo está marcado para a tarde de quarta-feira que vem, a partir das 14h.

Desafio

O novo projeto de humanização pretende também sensibilizar o setor empresarial sobre a corresponsabilidade de levar em conta e valorizar a diversidade na hora das contratações. “O desafio desta campanha é cuidar com respeito e dignidade da população desempregada que chega ao Sine”, salienta a primeira-dama do Município, Tainá Vidal.

Para o gerente do Sine Municipal, Diego Rojas, a intenção é dar continuidade ao trabalho já feito pelo órgão, de intermediar a oferta de vagas. “Queremos mostrar também que estamos abertos a parcerias com quaisquer que sejam as ideias e projetos em prol do trabalhador, da melhoria da qualidade de vida da nossa população e, principalmente, dos que são menos favorecidos”, enfatiza.

Já o diretor da CTZ Soluções, Camilo Nardon, diz que o projeto nasceu da vontade de ajudar as pessoas a mudarem de vida: “Mais do que participar de iniciativas como doar um presente de Natal ou uma cesta básica, optamos por uma proposta que ajude as pessoas a terem mais dignidade, e a ideia foi abraçada pela primeira-dama”.

Ele acrescenta que todas as pessoas interessadas em obter recolocação são recebidas pelo Sine de Porto Alegre, sem qualquer distinção de gênero, cor, sexo, orientação sexual ou condição financeira. “Queremos preparar quem necessita de apoio para procurar um emprego”, reforça.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário