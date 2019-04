Uma cena sobre estupro de um episódio de Grey’s Anatomy quase foi vetada e precisou ser defendida pela própria criadora da série

O mais recente episódio de Grey’s Anatomy chamou a atenção de muitas pessoas após abordar o tema do estupro. Entretanto, o canal ABC teve muitos receios em relação ao episódio e quase vetou uma cena do programa.

Durante entrevista ao Hollywood Reporter, a showrunner Krista Vernoff disse que recebeu diversas anotações do canal sobre o episódio: “Recebemos notas inicialmente dos padrões e práticas de transmissão da ABC. Geralmente eles dão notas padrão: ‘não seja muito sangrento’, ‘não seja muito explícito’; Mas os que pegamos neste roteiro incluía: ‘Por favor, não mostre nenhum fluido corporal sob as luzes azuis’”.

O fato é que haveria uma cena em que a vítima de estupro passa por um processo de recolhimento de provas de violência no hospital, a qual mostraria os tais fluídos corporais.

Para a cena ir ao ar, a própria Shonda Rhimes precisou se manifestar e escrever uma carta dizendo que precisa mostrar na televisão como funciona o procedimento médico para esse tipo de problema. No final, a ABC aceitou que a cena fosse exibida.

A 15ª temporada de Grey’s Anatomy terá um total de 25 episódios. Grey’s Anatomy está em exibição. No Brasil, o drama médico é transmitido no canal Sony.

A cena

A showrunner de Grey’s Anatomy atendeu às expectativas do público com um dos episódios mais poderosos da série em sua 15ª temporada.

No episódio Silent All These Years, acompanhamos uma paciente que chega ao hospital Grey Sloan Memorial após sobreviver a um estupro. Ela se torna paciente de Jo (Camilla Luddington) e ao ser encaminhado para a cirurgia, ela se depara com um “muro de mulheres” no corredor, apoiando-na.

Em entrevista ao site Cosmpolitan, a showrunner explicou a lógica por trás desse “muro”: “As pessoas que se alinham no corredor parecerão diferentes para cada sobrevivente de violência sexual, mas o apoio e a solidariedade são os mesmos.”

Netflix

A Netflix disponibiliza para seus assinantes a série “Station 19”, atração derivada de “Grey’s Anatomy”, que acompanha o cotidiano de um agrupamento dos bombeiros. Além de mostrar a ação dos profissionais no combate a incêndios e no resgate a pessoas em situação de perigo, a atração foca suas histórias nos dramas pessoais e, principalmente, amorosos de cada personagem. Ou seja, desta vez, Shonda Rhimes decidiu seguir firme a fórmula de sucesso do drama hospitalar que está há 15 anos no ar e traz uma trama recheada de casais – ou quase casais – triângulos amorosos, tensões sexuais.

Esta é a segunda série derivada de “Grey’s Anatomy”. A primeira foi “Private Practice”, que tinha a médica Addison Montgomery (Kate Walsh), a primeira mulher de Derek “McDreamy” Shepherd (Patrick Dempsey), como protagonista. A atração estreou em 2007 e teve seis temporadas.

