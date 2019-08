Uma mistura musical de Beatles com acordeon é o destaque de evento cultural na Câmara de Vereadores de Porto Alegre

Uma mistura inusitada abrirá a 5ª Mostra de Artes Cênicas e Música da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, às 19h desta sexta-feira: é o show “The Beatles no Acordeon”. O espetáculo, com entrada franca no Teatro Glênio Peres do Legislativo municipal, imprime a sonoridade típica do instrumento de teclas e foles em releituras de 16 clássicos do repertório do grupo inglês (1963-1970).

No palco, um quarteto composto por Diego Dias (acordeon), Cassiano Farina (contrabaixo), Robledo de Bastiani (bateria) e Diogo Farina (violão), auxiliados por João Vicenti Rigoni (operação do som), Evandro Mireski (roadie) e Sandro Roncato (produção). O set-list passeia por “She Loves You” (1963), “All You Need is Love” (1967), “Hey Jude” (1968) e “Something” (1969), dentre outros.

“Hoje, esse projeto inovador chama atenção do mundo inteiro”, garante o site oficial da banda, que já participou do International Beatle Week Festival, realizado na cidade inglesa de Liverpool (berço dos Beatles) e considerado o maior evento sobre o assunto no planeta. Detalhe: a presença partiu de um convite de Júlia Baird, irmã de John Lennon (1940-1980) e diretora do famoso Cavern Club, após assistir os músicos gaúchos em ação quando esteve no Brasil.

“É um show para emocionar pessoas de todas as idades”, promete Diego Dias. Cofundador da não menos conhecida banda gaúcha Vera Loca, ele também já tocou nas principais nomes do rock do Estado – Cidadão Quem, Acústicos e Valvulados, Nei Van Sória (TNT, Cascavelletes), Alemão Ronaldo (Bandaliera).

Quem não puder assistir no dia marcado, ainda tem a chance de acompanhar a reprise, marcada para sábado no mesmo horário e local. Mas atenção: os ingressos podem ser retirados a partir desta terça-feira, das 9h às 18h, na Seção de Memorial da Câmara, enquanto que para o show de sábado a distribuição será feita somente 30 minutos antes da apresentação.

A 5ª Mostra de Artes prossegue em cartaz até o dia 7 de dezembro, abrangendo 14 atrações. Além de música, a programação do evento tem dança, teatro adulto, teatro infantil e circo. Na sexta-feira e sábado seguintes (16 e 17 de agosto), por exemplo, será a vez do grupo musical feminino Lá Vai Maria.

Iniciativa

Criada em 2013 pela Legislativo da capital gaúcha e com a sua primeira edição no ano seguinte, a Mostra de Artes Cênicas e Música do Teatro Glênio Peres tem atraído um grande público desde então. Já participaram tanto novos talentos quanto nomes consagrados da cultura local, tais como os cantores Nei Lisboa, Deborah Finocchiaro, Tonho Crocco e Alemão Ronaldo, bandas Trem Imperial, Bluegrass, Instrumental Picumã, Orquestra Villa-Lobos, Companhia Rústica de Teatro, Circo Híbrido, e as companhias de dança Transforma, Ânima, Tablado Andaluz e Flamenco Del Puerto.

O Teatro Glênio Peres fica no segundo andar da Câmara de Vereadores Casa e pode ser acessado pela avenida Loureiro da Silva nº 255 (Centro Histórico), junto ao Parque da Harmonia – entrada pelo pórtico do estacionamento, na rua lateral. O espaço conta com 80 assentos (que pode ser ampliado com lugares-extras) e acessibilidade para cadeirantes. Além disso, os visitantes contam com estacionamento gratuito no local.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: