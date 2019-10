“Uma mulher grávida faria gol no Grêmio”, disse Renato Portaluppi após levar cinco do Flamengo

Após a dura goleada de 5 a 0 sofrida diante do Flamengo na noite de quarta-feira (23), o técnico gremista, Renato Portaluppi, se apresentou cabisbaixo para a entrevista coletiva concedida no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A derrota custou ao Grêmio a vaga na final da Copa Libertadores.

“Nessas horas temos que falar pouco, porque quando se ganha todo mundo presta, mas quando o resultado não vem, ninguém é bom. A consciência está tranquila, porque nos últimos três anos temos conquistado vários títulos. Foi um resultado surpreendente, mas aconteceu. Agora é levantar a cabeça”, disse Renato.

O treinador lamentou a chance desperdiçada por Maicon quando a partida estava empatada sem gols, no primeiro tempo, e também o gol marcado por Bruno Henrique aos 42 minutos da mesma etapa, mas mostrou irritação mesmo com os erros do Grêmio nos gols rubro-negros.

“Se você for ver, tomamos cinco gols em falhas nossas. Hoje jogamos muito abaixo do que podemos. Com jogadores como os do Flamengo, não dá para cometer esses erros. Se bobear, até uma mulher grávida faria gol no Grêmio hoje”, afirmou o treinador.

Como aconteceu em outros momentos delicados ao longo da temporada, Renato Portaluppi saiu em defesa do grupo de jogadores que tem em mãos e lembrou que o clube vinha brigando em três competições até um mês atrás.

“Gostaria de lembrar que o Grêmio até um mês atrás estava disputando três competições (Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores). Aí pergunto para vocês: será que o Grêmio é ruim? O que falar dos outros times então? Continuo valorizando e muito o meu grupo”, destacou o treinador.