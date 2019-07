Unicred Porto Alegre celebra os 20 anos da agência de Esteio

Há 20 anos a Unicred Porto Alegre chegava a Esteio. Durante este tempo, a cooperativa do Sistema Unicred RS viu a cidade e a instituição financeira crescerem e prosperarem juntas. Para marcar este momento, a entidade reuniu seus colaboradores, cooperados e parceiros na noite do dia 22 para brindar a data em uma festa na Casa do Cooperativismo (Ocergs-Sescop/RS), no Parque de Exposições Assis Brasil.

“Acompanho de perto todo o crescimento da agência de Esteio e tenho certeza que muitas coisas boas nos esperam nos próximos 20 anos, pois a unidade tem registrado os melhores resultados que se pode esperar”, frisou João Batista Loredo de Souza, Diretor Geral da Unicred Porto Alegre.

Durante o evento, a Unicred Porto Alegre lançou a mini exposição Cooperativismo Em Foco – 20 anos de História, com um resgate fotográfico dos períodos mais marcantes destas duas décadas. “Vendo as fotografias, fico feliz por ter estado presente nos principais momentos em todo este tempo. E certamente vamos comemorar muitas outras conquistas que virão”, falou Edio Jahnel, Diretor Administrativo-Financeiro da instituição. “É um privilégio reviver esta história, vendo vários rostos que estavam com a gente em 1999 e seguem até hoje”, completou Maria Zélia Höhn, Diretora de Negócios. A exposição ficará em cartaz na agência (Ferroviários, 109 – Centro – Esteio) até meados do mês de agosto.

Muito mais do que uma festa, a noite foi para comemorar a parceria dos quase 500 cooperados que fazem parte da agência de Esteio, e que construíram essa caminhada de mãos dadas com a Unicred Porto Alegre. “Nosso agradecimento vai para todos os cooperados, pois foram eles que nos trouxeram até hoje. Sem a confiança deles, não teríamos chegado aos 20 anos”, comentou Sérgio Luís Bervian, gerente da agência.

