Unicred Porto Alegre debate o planejamento estratégico para 2018

A Unicred Porto Alegre, cooperativa do Sistema Unicred RS que atua na capital, região metropolitana e literal gaúcho, está sempre atenta em proceder com as melhores práticas de gestão. Desse modo, as lideranças da cooperativa se reuniram, nos dias 9 e 10 de março, no Hotel DeVille, em Porto Alegre, para traçar seus objetivos estratégicos para os próximos 3 anos. Estiveram presentes Conselheiros, Presidência, Diretoria Executiva, assessores e a equipe de líderes da Unicred Porto Alegre.

O evento teve a condução do professor, consultor e palestrante Cláudio Alexandre Tosta, da FCU – Florida Christian University (EUA), FGV – Fundação Getúlio Vargas (BR) e FDV – Faculdade de Direito de Vitória (BR). Tosta conta com 35 anos de experiência no mercado em Sucessões Familiares, Conselhos de Administração, Governança Corporativa, Desenvolvimento e Planejamento de Empresas e PEP – Planejamento Estratégico Pessoal. Numa de suas falas, Tosta salientou sobre a importância de se comunicar e entender as novas gerações, pois sua relação com a liderança é diferente. “Nas gerações de antigamente, a máxima era ‘manda quem pode, obedece quem tem juízo’. Hoje, com as novas gerações, a gente tem que andar ao lado deles para, depois, poder liderar”.

O primeiro dia teve, além do tema “Cenários e tendências”, as palestras “Liderança e Gestão” e “Como conviver com seis Gerações ao mesmo tempo”. Já o segundo dia foi dedicado à análise e revisão de diversos pontos ligados à gestão da cooperativa. Para o Presidente do Conselho de Administração da Unicred Porto Alegre, Dr. José Cesar Boeira, “Os novos modelos de planejamento estratégico mostram que é mais importante do que o próprio planejamento é a conferência e a verificação das ações e diretrizes nelas adotadas”. Segundo ele, “a cooperativa tem que inovar e se valer do planejamento para sair mais fortalecida para que todos possam usufruir desse desenvolvimento, o que vai acarretar na satisfação cada vez maior do cooperado”.

O Diretor-Geral da Unicred Porto Alegre, João Batista Loredo de Souza, segue o mesmo pensamento. Ele entende que esta iniciativa é essencial, pois ajuda a cooperativa a olhar para o futuro. “Hoje, nós precisamos aprender a conhecer essas novas gerações e o comportamento delas, sem esquecer que a Unicred chegou aonde chegou pelos que aqui ainda estão e que queremos que permaneçam ainda por muitos anos”, destaca.

