5 de dezembro de 2019

Há 10 anos, a Instituição financeira cooperativa vem promovendo a qualificação de jovens em situação de vulnerabilidade social. Foto: Marcelo Amaral Foto: Marcelo Amaral

Oportunizar a construção de um futuro melhor por meio da educação e do trabalho e promover oportunidades de desenvolvimento pessoal, cidadania e iniciação profissional para jovens em situação de vulnerabilidade social, são alguns dos objetivos do Projeto Pescar. Parceira nesta caminhada, a Unicred Porto Alegre comemorou, nesta quarta-feira (4/12), a formatura da décima turma do Pescar.

Com o curso “Iniciação Profissional em Serviços Administrativos”, a cooperativa qualificou este ano os futuros profissionais. Jovens que têm entre 16 e 19 anos aprenderam conteúdos voltados para as áreas técnica e de formação da cidadania. Os primeiros seis meses do curso foram de aulas com voluntários especializados nos temas e os últimos meses de vivências nas agências e áreas da instituição, onde a teoria vira prática. O próximo curso na Unicred Porto Alegre terá início em 17 de fevereiro de 2020.

A cooperativa já capacitou 151 jovens desde sua primeira turma, iniciada em 2009, sempre reforçando o propósito de acreditar que o cooperativismo constrói felicidade e promove vidas. “Cento e cinquenta e um corações passaram por aqui durante esta última década. Foram muitas vivências, expectativas e sonhos, cada um com seu jeito, e a gente chega à conclusão de que quem aprende mais com tudo isso é a própria instituição”, afirmou o presidente da Unicred Porto Alegre, Dr. José Cesar Boeira.

Hoje, à frente da gerência do Instituto Unicred, Nara Lopes Santos, paraninfa deste ano relembra seus oitos anos como educadora social na unidade. “Aprendi a amar o projeto e agradeço pelos anos de convívio com todas as turmas. Destaco o envolvimento da Adelaide Chicomo, como atual educadora, pois fazemos com que todos enxerguem o seu potencial, a sua capacidade de buscar os seus objetivos e é isso que fica de mais importante nesses anos de parceria”.

Também paraninfo e, visivelmente emocionado, por ter participado da orientação dos jovens do Pescar nas 10 turmas formadas pela cooperativa, Luciano Martins, apelou para que os jovens jamais desistam. “Nós fazemos escolhas todos os dias. Com conhecimento, nossas escolhas serão melhores. Tenham a certeza de que todos somos capazes de atingir nossos objetivos, diante das piores adversidades. Por isto, não desistam nunca”, recomendou.

Para o diretor-geral da Unicred Porto Alegre, João Batista Loredo de Souza, a parceria com o Pescar é uma das ações de Responsabilidade Social da cooperativa que mais emociona a todos que realizam este trabalho. “Ao convivermos com estes jovens, percebemos o quanto é transformador este projeto. Com ele, conseguimos transformar a vida de mais de 150 jovens nestes 10 anos, sem contar as mudanças que ocorrem também no âmbito de seus familiares, pessoas que também se modificam com as orientações e ensinamentos que seus filhos recebem e levam para dentro de suas casas. E conclui: “Lhes foi dada uma oportunidade de ultrapassar barreiras, se preparando para enfrentar não só o mercado de trabalho, mas a vida. A fase de crescimento continua, permaneçam firmes em busca de seus sonhos.”

Já a articuladora do Projeto Pescar na Unicred Porto Alegre, Rejania Guido Dias, fez uma apresentação final onde lembrou que, passado o período de curso, os “Pescadinhos” não são mais os mesmos. “Ganharam confiança e paixão pela vida e agora podem seguir como protagonistas de suas próprias vidas”.

Prestigiaram o evento: Dr. Leo Airton Trombka, idealizador do Projeto Pescar na Unicred Porto Alegre; o sócio fundador da cooperativa, Dr. Osvaldo Carlos dos Santos; o presidente do Sistema Unicred RS, Dr. Paulo Abreu Barcellos; o vice-presidente da Unicred Porto Alegre, Dr. João Vicente Bassols, a diretora de negócios e o diretor administrativo-financeiro da Unicred Porto Alegre, Maria Zelia Höhn e Edio Jahnel, representantes da Fundação Projeto Pescar, voluntários, familiares, entre outros convidados.

