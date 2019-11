Unicred Porto Alegre promove show de Tiago Abravanel para celebrar aniversário de seus cooperados

Um espetáculo de pura alegria é o que a Unicred Porto Alegre promete aos seus cooperados com o show de Tiago Abravanel e sua Banda, em comemoração aos aniversariantes associados dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. O evento acontece na próxima quinta-feira (7/11), às 19h30, no Teatro Bourbon Country.

Esta é a terceira edição do “Evento de Aniversariantes”, que a cooperativa realiza com o propósito estar junto de seus cooperados, proporcionando um momento muito especial de felicidade, interação e de união com todos.

“A cooperativa é uma grande família e, como tal, queremos desfrutar da companhia e amizade de cada um”, destaca seu presidente Dr. José Cesar Boeira. Para ele, a noite não será apenas de comemorações com a grande animação comandada pelo carismático ator e cantor, Tiago Abravanel, será também uma oportunidade para a prática da solidariedade, tão presente no dia a dia dos colaboradores e cooperados da instituição.

Como nas edições anteriores do evento, a cooperativa vai recolher doações de fraldas descartáveis, que serão repassados para instituições beneficentes. “São ações que realizamos de modo permanente, porque o cooperativismo é por natureza solidário. Estamos constantemente buscando oportunidades de fazer a diferença, melhorando a qualidade de vida das pessoas”, conclui doutor Boeira.