Unicred Porto Alegre realiza doações de agasalhos na Casa Abrigo, em Osório

Na última sexta-feira (26), a Unicred Porto Alegre realizou a doação de agasalhos para a Casa Abrigo, na cidade Osório. A iniciativa teve o objetivo de disseminar amor e solidariedade com quem necessita. No total, foram arrecadadas cerca de 1.550 peças de agasalhos entre os colaboradores das agências e áreas da cooperativa e entre os associados participantes do primeiro evento de aniversariantes deste ano. Foi um recorde da ação, que é realizada todos os anos e evidencia o espírito de compaixão dos envolvidos.

A Gerente agência de Osório, Rossana Becker, avalia a ação como fundamental e gratificante. “A campanha representa um gesto nobre, onde quem mais ganha são as pessoas que doam e ajudam aqueles que mais necessitam. Escolhemos uma entidade que atende crianças e adolescentes, realizando um trabalho de suma importância para a cidade e região”, afirma.

