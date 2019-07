Unicred RS atinge valor de R$2 bilhões em crédito para cooperados

Neste mês de julho, a Unicred RS atingiu a marca de R$ 2 bilhões de crédito concedidos aos cooperados. Este valor compreende a soma das 12 cooperativas no Rio Grande do Sul. O número representa um aumento de 25% em relação ao mesmo período no ano de 2018, com uma projeção de crescimento de mais 20% até o mês de dezembro. “Esta marca é extremamente significativa e comprova que existem oportunidades de progresso no mercado, mas que é preciso confiança e solidez. Nos orgulhamos de poder oferecer condições para que nossos associados possam ousar e crescer, mesmo em um momento de instabilidade no país”, afirma Rodrigo Borges, Diretor Geral da Unicred RS.

Deixe seu comentário: