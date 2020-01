Verão Unimed entrega equipamentos ao Projeto RS Verão Total 2020

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

Aparelhos desfibriladores foram doados pela cooperativa para auxiliar em salvamentos Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Na tarde da última quarta-feira (8), a Unimed realizou a entrega de 10 aparelhos desfibriladores ao Projeto RS Verão Total 2020. A cooperativa, por meio do SOS Unimed, já havia realizado a capacitação de 50 guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar (CBM-RS), que estão aptos para a realização de manobras de suporte básico de vida e uso do desfibrilador externo automático. A entrega foi feita na presença do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, Coronel César Eduardo Bonfanti.

De acordo com o Chefe da Assessoria de Operações do CBMRS, Major Isandre Antunes, os equipamentos são essenciais para a prevenção de mortes por paradas cardíacas decorrentes do afogamento. “O uso do desfibrilador é uma inovação na beira-mar do Rio Grande do Sul, sendo utilizado pela primeira vez em 50 anos”, afirma o Major Antunes. Para o gerente de Marketing da Unimed Porto Alegre, Gerson Silva, a parceria reforça o propósito de cuidar das pessoas da cooperativa. “Além de auxiliar no trabalho dos guarda-vidas, a ação irá proporcionar maior segurança aos banhistas”, ressaltou Gerson.

Além dos aparelhos desfibriladores, a cooperativa ainda entregará ao Corpo de Bombeiros Militar 12 pranchões de salvamento aquático.

