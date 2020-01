Acontece Uruguai aposta no mercado colombiano

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

Avianca retoma conexão direta Bogotá-Montevidéu Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Desde 15 de dezembro a Avianca deu início a 4 voos semanais de Bogotá com destino a Montevidéu durante a temporada de verão, projetando passar a sete para o outono. Por sua vez, o Ministério de Turismo do Uruguai reforça a estratégia de marketing no mercado colombiano com uma série de ações que reforçam sua imagem na Colômbia.

O voo direto, muito tradicional, ocorrerá de acordo com a demanda e a lucratividade da rota. O Uruguai recebe cerca de 28.000 turistas colombianos por ano e, ao retomar essa conexão, a tendência é o número de turistas aumentar.

Em dezembro, a companhia aérea opera quatro voos semanais para Montevidéu a partir de Bogotá, aumentando assim a oferta atual da capital colombiana. Os voos serão realizados em aeronaves A319, com capacidade para 120 passageiros.

A venda das passagens está disponível nos canais da Avianca e nas agências de viagens.

“Estamos muito felizes em anunciar o início da operação desta rota com a qual oferecemos aos passageiros uruguaios mais opções de conectividade para mais de 70 destinos, fazendo uma única parada em Bogotá. Temos certeza de que ganharemos a preferência dos passageiros com um serviço e produto de acordo com suas necessidades”, enfatiza Silvia Mosquera, vice-presidente comercial da Avianca. Com essa decisão, mais 480 assentos serão aumentados.

Aposta no mercado colombiano

Duas ações do Ministério de Turismo do Uruguai, acompanharam essa estratégia, reforçando o posicionamento do país no mercado colombiano ao lado da companhia aérea e dos operadores:

– Webinar – Na sexta-feira, 6 de dezembro, foi realizado um webinar de treinamento sobre o destino do Uruguai para executivos de agências de viagens em todo o mundo, a fim de fortalecer a venda da Avianca na Colômbia, América Central, Estados Unidos, Canadá e Europa.

A apresentação, que durou uma hora, ficou a cargo da equipe Axon – agência de comunicação contratada para o mercado colombiano. 92 computadores e cerca de 130 pessoas estiveram conectados.

Durante o treinamento realizou-se um “questionário virtual” ao final da apresentação, onde os melhores resultados foram premiados com viagens ao Uruguai e hospedagens em Montevidéu. Isso foi apoiado pelos hotéis Hilton Garden Inn e Regency Way.

– Fam trip – na viagem para reabrir a rota, o MINTUR recebeu 10 operadoras selecionadas pela companhia aérea e um representante da Avianca Colômbia.

Nesse contexto, nos dias 16 e 17 de dezembro, esses operadores, atacadistas das principais agências da Colômbia (Aviatur, Colaereo, Global, Bestravel, Falabella, Zeppelin, Atrapalo, Nexo Tours, JE Tours e Circular Trips) visitaram Montevidéu, Canelones e Punta del Este, apoiados pela Intendência Departamental de Maldonado, Hotel Enjoy Punta del Este, Casapueblo, Hotel Esplendor por Wyndham Montevideo Punta Carretas, Associação de Enoturismo Los Caminos del Vino, Vinícola Pizzorno, Mercado Ferrando e o Museu do Carnaval.

