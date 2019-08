Uso incorreto de secador de cabelo pode causar choques e incêndios; confira dicas de segurança

*Por Carine Bordin

O secador de cabelo é item indispensável principalmente para as mulheres. Porém, seu uso incorreto pode acarretar em sérios acidentes e, até mesmo, ser fatal. Foi o que aconteceu com a comerciante Luciana Minato, de 34 anos. Ela morreu eletrocutada após sofrer uma descarga elétrica enquanto usava o secador, como mostrou a matéria da RedeTV!.

O caso aconteceu no último sábado (17), na cidade de Paranavaí, no noroeste do Paraná. Segundo informações do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), a mulher estava secando os pelos do seu cachorro quando recebeu uma descarga elétrica e desmaiou.

Os socorristas tentaram reanimar a comerciante, mas ela não resistiu ao impacto da descarga. De acordo com os bombeiros, o secador estava com o fio descascado, o que pode ter provocado o choque elétrico.

Em entrevista à reportagem do jornal O Sul, o tenente Rafael Cabral, do 1º Batalhão de Bombeiros, e comandante dos pelotões da Zona Norte de Porto Alegre, deu algumas dicas para garantir a segurança na hora de manusear o aparelho. “O secador de cabelo não é um vilão, mas é necessário tomar algumas medidas de segurança simples para poder usá-lo tranquilamente, sem sustos”, explicou.

Os principais acidentes com esse tipo de aparelho são incêndios e choques elétricos. Para garantir o bom uso, é preciso estar atento ao estado do secador. “Em primeiro lugar, saber a voltagem e as condições da fiação do local onde ele será ligado, além de observar a situação do próprio aparelho, ficando atento para fios desemcapados e soltos”, ressaltou.

Confira outras dicas de segurança:

– Cuidar a distância em que o aparelho fica do couro cabeludo (evita queimaduras)

– Conhecer o local onde ele será ligado e se a rede elétrica suporta a carga (voltagem)

– Nunca usar próximo à superfícies úmidas

– Evitar ligar o aparelho logo após o banho

– Nunca utilizar o aparelho descalço

De acordo com Cabral, com esses cuidados, o usuário pode desfrutar de todos os benefícios que o secador de cabelo oferece. O tenente lembra que as dicas valem também para o manuseio de chapinhas, babyliss e até mesmo aparelhos aquecedores (aqueles de chão, utilizados principalmente no inverno).

