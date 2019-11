A fim de proteger as crianças contra as formas graves de tuberculose, a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre ampliou a aplicação da vacina BCG para as maternidades de hospitais que atendem SUS (Sistema Único de Saúde). A imunização é realizada em dose única, a partir do nascimento, preferencialmente nas primeiras 12 horas de vida, e pode ser feita até os 5 anos incompletos.