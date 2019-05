Vacinação contra a gripe ainda não atingiu meta da campanha

Em menos de duas semanas termina a campanha nacional de vacinação contra a gripe e quase 22 milhões de pessoas que fazem parte do público-alvo ainda não se vacinaram contra os tipos mais graves do vírus: H1N1, H3N2 e influenza B. A campanha vai até 31 de maio.

Conforme o Ministério da Saúde, entre os grupos prioritários, as puérperas (mulheres com bebês recém-nascidos) registraram a maior cobertura vacinal, com mais de 288 mil doses aplicadas, representando 81,9% deste público. Depois vieram idosos, funcionários do sistema prisional, indígenas e professores.

Os grupos que menos se vacinaram foram os profissionais das forças de segurança e salvamento, população privada de liberdade, pessoas com doenças crônicas, trabalhadores de saúde, crianças e gestantes. Os estados com maior cobertura vacinal até o momento são Amazonas (93% do público imunizado), Amapá, Espírito Santo, Alagoas, Rondônia e Pernambuco. Já os estados com menor cobertura são Rio de Janeiro e Acre, com menos de 50 por cento do público imunizado, além de São Paulo, Roraima e Pará. Até a 1ª quinzena de maio deste ano foram registrados 807 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (provocada por influenza) em todo o país, que causaram 144 mortes.

