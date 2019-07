Vai começar a promoção Dia dos Pais do BarraShoppingSul. Campanha inicia nesta quinta-feira e se estende até o dia 18

Depois do sucesso das últimas promoções, o BarraShoppingSul lança, a partir do dia 01 de agosto, a campanha de Dia dos Pais de 2019. Com R$ 200,00 em compras nas lojas participantes, o cliente ganha um cupom para concorrer ao sorteio de uma moto Harley Davidson e com R$ 600,00 em compras, além do cupom, também leva para casa uma tábua gourmet. Feita a partir de madeira de reflorestamento, a tábua pode ser utilizada para corte de churrasco ou para servir. O presente tem o limite de uma unidade por CPF e será distribuído enquanto durar o estoque.

A promoção é válida até o dia 18 de agosto e o sorteio será realizado no dia 19, às 10h. Para aumentar ainda mais as chances, o cliente que seguir a página oficial do shopping no Instagram ganhará cupom em dobro para concorrer à moto. Os regulamentos e as lojas participantes podem ser conferidos no site www.barrashoppingsul.com.br.

E as comemorações do Dia dos Pais não se encerram por aí! Nos dias 9, 10 e 11 de agosto, o BarraShoppingSul promove mais uma edição do Art&Beer Festival. Serão 14 cervejarias, atrações musicais e gastronomia assinada pelo chef Zi Saldanha. O evento tem entrada gratuita e acontece no Centro de Eventos do Barra.

