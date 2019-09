Vaiado pela torcida, Neymar decide jogo com um golaço de bicicleta em seu retorno ao PSG

A recepção da torcida do PSG no Parc de Princes com Neymar no primeiro jogo dele na temporada europeia não foi nada amistosa. Como era esperado, o jogador foi vaiado e xingado pelas organizadas ao entrar em campo e a cada vez que tocava na bola no duelo contra o Strasbourg, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Francês.

No entanto, aos 46 do segundo tempo, quando o jogo ia para um desfecho sem gols, Neymar acertou uma linda bicicleta de pé esquerdo e garantiu a vitória do PSG. Na comemoração, colocou a bola dentro da camisa, fazendo gesto de gravidez. As organizadas continuaram vaiando, mas grande parte da torcida o aplaudiu.

Ofensas nas faixas

Por volta dos 15 minutos de partida, foi aberta uma faixa citando o pai de Neymar e a prostituição no Brasil. Ela foi recolhida minutos depois. “Neymar Sr venda seu filho na Vila Mimosa!”, dizia, numa alusão à zona de prostituição no Rio de Janeiro.

No começo do segundo tempo, outras mensagens foram mostradas pelos Ultras tais como: “Seu nome na Torre Eiffel, seus milhões em conta, suas noitadas open bar: Bem-vindo ao inferno, Calimero (personagem de desenho animado conhecido por reclamar muito)” e “20 milhões de euros para voltar a jogar com Messi. Sem p…em Paris”

Após o jogo, em entrevista, Neymar admitiu que queria ter saído do PSG, mas que isso já é passado: “Todo mundo sabe que eu queria sair sim, e deixei claro isso. Mas não vou entrar em detalhes do que aconteceu nas negociações. As pessoas presentes aqui sabem o que aconteceu e isso é uma página virada. Hoje sou jogador do PSG e prometo dar tudo em campo, cumprir o meu papel e ser feliz dentro de campo. Não preciso que gritem meu nome e nem que estejam ali por mim. E sim pelo PSG”.

Minimizando as críticas, disse estar focado, e feliz por ter ajudado seus companheiros. “A partir do momento que fechou a janela (de transferências), minha cabeça se voltou totalmente para o Paris. Pretendo me dedicar como sempre me dediquei. Infelizmente nesses dois anos tive muitas lesões que foram sérias e que acabaram me deixando fora de muito jogos. Mas sempre quando estive em campo eu correspondi. Fico contente de poder ajudar meus companheiros e o PSG”, afirmou.

Pelo seu Instagram, postou um vídeo do seu gol, com a mensagem “Deus é bom o tempo todo”.

Os sites franceses se renderam ao retorno do brasileiro, chamando-o inclusive de gênio. O L’Équipe, principal diário esportivo do país, estampou na manchete: “Ici c’est Neymar!” (“Isto é Neymar”), PSG vence na estreia graças a uma maravilha de Neymar.

Já o Le Monde publicou: “O retorno de Neymar entre vaias e lance de gênio” , o PSG vence graças a um esplêndido retorno de Neymar, que não jogava pelo Paris há quatro meses.

