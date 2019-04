Vale tem 17 barragens em estado crítico

*Por Bárbara Assmann

A empresa Vale divulgou, nesta terça-feira (1°), informações sobre suas barragens: 17 estão em estado crítico. A declaração de estabilidade é emitida por empresa auditora contratada pela mineradora. A confiabilidade dos documentos, porém, passou a ser questionada a partir da tragédia de Brumadinho (MG), ocorrida no final de janeiro deste ano. O relatório foi solicitado para que as barragem possam ser operadas. Das 97 estruturas controladas pela empresa, foram renovadas as declarações de 80 que tinham validade até este domingo (31).

De acordo com a Vale, entre as 17 barragens que não tiveram a declaração de estabilidade renovada, estão sete que, recentemente, foram elevadas ao nível de segurança 2 e que, segundo a mineradora, foram interditadas. Após a mudança de nível de risco, houve o acionamento de sirenes e a necessidade de evacuação de casas situadas na zona de autossalvamento, que configura toda a área que poderia alagada em menos de 30 minutos ou que se situa a uma distância de menos de 10 quilômetros. A retomada das operações nas estruturas está condicionada à realização de estudos complementares e à conclusão de obras de reforço que já estão em andamento.

