“Vamos juntos pelo seu crescimento”: campanha da SPR quer conectar Senar-RS com produtores rurais

Mostrar para todos os produtores rurais que o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS) está pronto para dar suporte a todas as áreas da agricultura e da pecuária gaúcha. Com esse propósito nasceu a campanha “Vamos juntos pelo seu crescimento”, assinada pela SPR para a instituição voltada ao desenvolvimento da capacitação do agronegócio e inovação no campo. A ação institucional foi lançada durante a Expointer 2019, realizada de 24 de agosto a 1º de setembro, em Esteio/RS.

A campanha evidencia a proximidade entre o Senar e o campo, mostrando que, lado a lado, entidade e produtores rurais conquistam grandes resultados no agronegócio. As peças, que incluem um vídeo, valorizam essa conexão e mostram que o Senar-RS faz muito mais do que ensinar, estando sempre ao lado do produtor rural através de diversas iniciativas voltadas às famílias produtoras, contribuindo na profissionalização e melhoria da qualidade de vida no campo.

“O desafio da SPR é fortalecer a marca Senar para que se conecte de forma mais poderosa com seus públicos”, comenta Juliano Brenner Hennemann, diretor-executivo da SPR.

Confira o vídeo da campanha em http://abre.ai/senar

FICHA TÉCNICA