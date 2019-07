Vasco pedirá impugnação de resultado do confronto contra o Grêmio

Um lance polêmico marcou o jogo de Grêmio e Vasco no último sábado (13). Porém, o confronto não terminou e seguirá na Justiça. Na jogada do segundo gol do Vasco, o árbitro de vídeo interferiu no lance, fazendo com que Rodolpho Toski anulasse o gol. O jogo terminou com vitória gremista de 2 a 1.

A polêmica fez com que o clube carioca levará o lance para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O Club de Regatas Vasco da Gama entrou, nesta segunda-feira (15), com um pedido de impugnação. Para o clube, o VAR foi aplicado incorretamente no lance do gol de Yago Pikachu, no segundo tempo. O entendimento do Vasco é de que , houve, um erro de direito, e não um erro de fato.

