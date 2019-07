Veja os jogadores que estão sem clube no futebol europeu

Daniel Alves, Balotelli e Robben. O que estes jogadores têm em comum? Todos fizeram um grande sucesso no futebol europeu e estão livres no mercado para fechar com qualquer time para a próxima temporada.

Daniel Alves

Daniel Alves comunicou a saída do PSG (Paris Saint-Germain) sem saber onde jogará no segundo semestre, mas com ideias bem definidas. Ele trabalha com três propostas para decidir o futuro. Apesar da sondagem de alguns clubes brasileiros, o capitão da Seleção Brasileira não pretende voltar. Pelo menos agora.

“Nunca digo não às coisas porque não sabemos o que a vida apresenta. Mas pretendo outras coisas na minha vida. Tenho desafios e quero viver, quero mostrar a outros atletas que eles decidem quando começa e quando acaba. Não vai ser o futebol que vai me mandar para casa”.

Aos 36 anos, o lateral-direito não acha que o momento da carreira sugira um patamar mais baixo. Isso também coloca em segundo plano o dinheiro da China. Uma das razões para antecipar a saída do PSG foi justamente a hesitação do clube em lhe oferecer um contrato de maior duração. Daniel Alves tem falado em “desafios maiores”.

De sólida carreira na Europa, iniciada em 2003 e com passagens por Sevilla, Barcelona, Juventus e PSG, o jogador admite a pessoas próximas o desejo de atuar na Inglaterra, cuja liga é considerada a de melhor nível técnico do momento.

Sua admiração por Pep Guardiola, seu comandante nos tempos de Barça, poderia sugerir uma nova união, mas o City mira o português Joao Cancelo, da Juventus, para a lateral direita. E ainda depende de negociar Danilo, brasileiro que também atua na posição.

Outros jogadores

Juanfran Torres, de 34 anos, deixará o Atlético de Madrid após oito anos e meio e está procurando um novo clube. A imprensa da Espanha noticiou que o jogador estaria na mira do São Paulo. O Corinthians seria outro interessado. Atua como lateral-direito. Adrien Rabiot, 24 anos, está no PSG, da França. Atua como volante. É especulado na Juventus, da Itália. Ander Herrera, 29 anos, está no Manchester United, da Inglaterra. Atua como meia. Confirmou saída do clube, negocia com o PSG, da França.

Héctor Herrera, 29 anos, está no Porto, de Portugal. Atua como meia. A imprensa europeia afirma que ele não seguirá no clube. Diego Godín, 33 anos, está no Atlético de Madrid, da Espanha. Atua como zagueiro. Já anunciou no mês passado a saída do clube. É especulado no futebol da Itália. Mario Balotelli, 28 anos, está no Olympique de Marseille, da França. Atua como atacante.

Deixe seu comentário: