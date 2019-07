Velório do jornalista Paulo Henrique Amorim acontece na sede da Associação Brasileira de Imprensa

Familiares e amigos do jornalista Paulo Henrique Amorim, ou PHA, se reuniram, nesta quinta-feira (11), para o velório do inesquecível dono do bordão “Olá tudo bem?”. O velório ocorre na sede da Associação Brasileira de Imprensa, no centro do Rio.

Marília, irmã de PHA, que mora na França, veio ao país para o velório e ressaltou que os dois sempre foram muito próximos e não guardou elogios para o irmão mais velho. Ela disse ainda que Paulo foi seu grande herói e que era uma pessoa extremamente generosa e carinhosa e íntegro.

O jornalista morreu na madrugada desta quarta-feira (10) após sofrer de um infarto fulminante, em sua casa, no Rio de Janeiro. Na noite de terça (09) Paulo Henrique havia jantado com amigos.

