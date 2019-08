Vem aí a 13ª edição do Projeto Mercado, dias 9 e 10, no Trend Mall Boutique

A 13ª Edição do Projeto Mercado, que há quatro anos promove marcas autorais e locais, chega em clima de estreia num dos pontos mais nobres de Porto Alegre!!! Em frente ao Parque Marinha do Brasil, o Trend Mall Boutique é um espaço sofisticado com infraestrutura para receber bem o cliente com diversas opções de lojistas e gastronomia diferenciada.

Será nos dias 09 e 10 de agosto (sexta-feira e sábado), uma edição de 2 dias recheada de novidades com a nossa tradicional Feira de Marcas Autorais e Atrações. Tudo ao ar livre com diversas opções de produtos originais e de qualidade para casa e toda a família.

Serão mais de 40 marcas autorais de acessórios, decoração, moda, paisagismo, aromaterapia e design, com gastronomia diferenciada no local.

Horário: 12h às 18h, no espaço interno do Trend Mall Boutique, na Av. Ipiranga, 50 – Bairro Praia de Belas – Porto Alegre/RS.

# EVENTO ABERTO AO PÚBLICO

# ENTRADA FRANCA

# ESTACIONAMENTO NO LOCAL

* Em caso de chuva o evento será transferido para os dias 16 e 17 de Agosto*.

