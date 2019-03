Vem aí mais um Festival do Chopp de Feliz, dias 6 e 13 de abril, na serra gaúcha

Vem aí mais um Festival do Chopp de Feliz, que chega a sua 52ª edição ininterrupta. A iniciativa é do Clube Sociedade Cultural e Esportiva de Feliz e deverá receber cerca de 8 mil visitantes de outras regiões do Estado e do País. Segundo o presidente do evento, Faustino Martiny, vários ônibus de excursões já confirmaram presença.

O evento acontece em dois finais de semana, dias 6 de abril e 13 de abril, entre 21h e 06h. Além de lanches diversos e gastronomia regional, o Festival de 2019 traz como novidade o Jardim da Cerveja, um espaço especial exclusivo para a degustação de todas as cervejas produzidas pela Cervejaria Altenbrück, que há três anos é a fornecedora do chope do Festival. Assim, além do tipo Pilsen, que é consumida todos os anos (o chope é na realidade uma cerveja), este ano o público poderá degustar também as cervejas Dunkel, Extra, German, IPA, Porter, Weiss e Süss.

O ingresso custo 70 reais para mulhres e 120 para homens no dia 06. Já para o dia 13 os valores são de 90 reais para mulheres e 130 para homens.

As soberanas do Festival do Chopp de Feliz são Pâmela Escher (1ª Princesa), Natália Petry Herzer (2ª Princesa) e Pâmela Munchen (Rainha). Elas representam o evento desde a edição de 2018 e passam a faixa no próximo ano. A comitiva da Festa do Chopp de Feliz de 2019 esteve visitando a Rede Pampa de Comunicação na tarde desta sexta-feira (28) divulgando a tradicional iniciativa do calendário gaúcho.

Deixe seu comentário: