Vem aí o Campeonato Brasileiro de Patinação Artística no Gelo

O Campeonato Brasileiro de Patinação Artística no Gelo volta ao Rio Grande do Sul pelo terceiro ano consecutivo. Após duas edições seguidas em Gramado, agora, pela primeira vez, o evento será realizado na estrutura do ParkShopping Canoas, que dispõe da maior arena indoor de patinação no gelo do país. A competição é a principal da modalidade a nível nacional e vai acontecer de 12 a 14 de outubro.

“Receber um evento de grande porte de uma modalidade olímpica reafirma o compromisso do Park em valorizar e promover o esporte, que é um dos pilares de atuação do shopping”, afirma Carlos Eduardo Zanon, gerente de marketing do ParkShopping Canoas.

No torneio, 40 patinadores irão competir em 14 categorias. A atleta Isadora Marie Williams, presença brasileira nas edições de 2014 e 2018 dos Jogos Olímpicos de Inverno, está entre as competidoras. Nas últimas olimpíadas, ela obteve a melhor classificação de uma atleta sul americana em sua categoria.

O campeonato terá a presença de jurados do México, do Canadá e do Brasil. Segundo Gabriel Karnas, gerente de esportes na Confederação Brasileira de Desporto no Gelo (CBDG), a escolha da sede se deu por conta da estrutura disponível e, também, da necessidade de estimular o esporte em diferentes locais.

“Nós temos uma preocupação com o fomento da modalidade. Queremos que os locais de prática tenham cada vez mais pessoas patinando. Por esse motivo, o campeonato costuma variar de local. Tanto o Park quanto a cidade oferecem a estrutura desejada, com ótima pista e entorno adequado”, afirma Karnas.

A edição de 2019 terá, ainda, seminários para atletas e treinadores, palestras internacionais, apresentações de gala, premiações e brindes. Durante os dias de competição, a pista abrirá em horários especiais aos visitantes do shopping.

Programação/ Sábado, 12/10

10h – 13h: prática e reconhecimento de pista.

13h20 – 17h30: competição

17h30 – 18h: divulgação dos resultados e pódio.

19h – 20h: Seminário: Compreendendo o IJS.

20h – 21h: Seminário: Estratégias para melhor pontuar coreografias no IJS

Domingo, 13/10

10h – 13h: prática e reconhecimento de pista.

13h20 – 17h20: competição

17h20 – 17h40: divulgação dos resultados e pódio.

17h40 – 18h40: apresentação de Gala.

Segunda, 14/10

10h – 12h: Seminário On Ice / Off Ice.

12h – 13h: Seminário: Formação de Operador de dados CBDG.

12h – 14h: prática livre.

Categorias

Recreativo 1,2 e 3;

Iniciante;

Pré-Básico 1 e 2;

Básico;

Juvenil;

Intermediário – Programa Curto e Longo;

Novice Advanced;

Junior;

Sênior;

Adulto Bronze;

Adulto Prata;

Adulto Ouro;

Adulto Master;

Categoria Artístico.

Serviço/ 5º edição do Campeonato Brasileiro de Patinação Artística no Gelo/ De 12/9 a 14/9, a partir das 10h/ Arena de Patinação do ParkShopping Canoas (Av. Farroupilha, 4.545).

