Vem aí o Troféu SENAR/O SUL, abrindo o calendário social da Expointer

O Troféu Senar-O Sul chega a sua 17ª edição, premiando no domingo (25) personalidades e empresas que contribuíram ao longo do ano com suas atividades para o engrandecimento do agronegócio.

O evento é uma realização da Rede Pampa e Senar-RS e abre o calendário social da Expointer. A cerimônia acontece nos salões da Associação Leopoldina Juvenil, devendo reunir autoridades, lideranças setoriais e comunidade empresarial gaúcha.

O Troféu Senar-O Sul é uma peça em bronze, criada pela artista plástica Glorinha Corbetta e simboliza a força do homem do campo na produção de alimentos.

