As vendas de minério de ferro da Vale chegaram a 74 milhões de toneladas no terceiro trimestre, queda de 11,8% na comparação anual e alta de 19,5% em relação ao trimestre anterior. Já as vendas de pelotas somaram 11,07 milhões de toneladas, 22,3% abaixo do registrado no mesmo trimestre do ano anterior, mas 25,3% superiores às do segundo trimestre.